Россельхознадзор проверил скандальное место вывоза помета у села под Омском

Фото: Управление Россельхознадзора по Омской области

На прошлой неделе в группе «Омск ВК» во «ВКонтакте» вышла гневная жалоба из села Ульяновка в Омском районе. Ее авторы засняли и приложили в пост видео с грузовиком, который вываливает на землю огромные массы птичьего помета.

«Село Ульяновка Богословского сельского поселения, птицефабрика «Сибирская» вываливает плантации навоза, вонь стоит невыносимая», — написали авторы жалобы.

Внешне ситуация может выглядеть и законной, если поля частные и находятся за чертой села. Да, такой помет даже можно использовать как удобрение, хоть и лишь с обработкой. Но бешеное недовольство сельчан при этом налицо.

КП-Омск попросило у омского управления Россельхознадзора уточнить законность складирования помета и вероятность других, связанных с этим нарушений. Ведомство в итоге дало комментарий, потребовались время и действия. Дождались мы ответа не в день выхода жалобы:

«24 июля 2026 года сотрудники отдела государственного земельного надзора Управления выехали в село Ульяновка Богословского сельского поселения после обращения жителей и публикации в региональных СМИ о возможном размещении побочных продуктах животноводства на землях сельхозназначения.

Факты складирования помета на участке подтвердились. В ходе осмотра зафиксированы географические координаты участка. В тот же день направлены запросы в УМВД и ГИБДД — для установления правообладателей земли и лиц, перевозивших отходы, с целью определить собственника навоза.

После установления лиц, причастных к загрязнению земельного участка, запланировано выездное обследование с отбором проб для лабораторных исследований».

При подтверждении нарушения и ущерба плодородному слою почвы будут применены меры административного воздействия, либо подготовлено исковое заявление в суд в установленном порядке, добавили в ведомстве.

Управление держит ситуацию на контроле, о результатах оно сообщит дополнительную информацию.

Ранее мы также писали, что омское управление Россельхознадзора пресекло незаконный ввоз 19 тонн черешни из Казахстана.

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