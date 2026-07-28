Росгвардия обеспечила безопасность крестного хода в Омске 28 июля

Военнослужащие Росгвардии обеспечивают безопасность и несут икону во время общегородского крестного хода в Омске. Фото: Росгвардия

Военнослужащие и сотрудники Сибирского ордена Жукова округа Росгвардии совместно с представителями других правоохранительных органов обеспечили охрану общественного порядка во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Крещения Руси. Масштабные шествия и богослужения объединили около десяти тысяч жителей и гостей региона, при этом инцидентов допущено не было. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского ордена Жукова округа Росгвардии.

В Омске военнослужащие учебного центра приняли участие в общегородском крестном ходе. Военнослужащим Росгвардии в составе шествия поручили нести икону святого равноапостольного князя Владимира. Охрану общественного порядка на всем протяжении маршрута обеспечивали сотрудники вневедомственной охраны территориального управления и военнослужащие во взаимодействии с сотрудниками полиции.

В столице Сибири военнослужащие Новосибирского гарнизона присутствовали на праздничном богослужении в Троице-Владимирском соборе, которое возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей. По окончании литургии состоялся молебен святому князю Владимиру, являющемуся небесным покровителем войск национальной гвардии Российской Федерации. Аналогичные просветительские мероприятия и посещения православных храмов прошли в Республике Хакасия и Железногорске, где настоятель войскового храма провел беседу о значении Крещения Руси и роли православной веры в истории страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Позитивное видео омского бизнесмена завирусилось в сети

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru