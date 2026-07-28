Следователи помогли многодетной семье из Исилькуля вернуть долги по ЖКХ

Следователи Омской области помогли многодетной семье из Исилькуля восстановить права на получение положенных льгот и компенсаций за коммунальные услуги Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственные органы восстановили права многодетной семьи из города Исилькуль Омской области, которой с мая не выплачивали положенную по закону компенсацию за расходы на оплату коммунальных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Омской области.

В приемную руководителя ведомства в социальной сети «ВКонтакте» обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что ее семья испытывает серьезные финансовые трудности из-за отсутствия льготных выплат, предусмотренных федеральным законодательством. Предыдущие обращения в различные инстанции не принесли желаемых результатов, что вынудило гражданку искать защиты у сотрудников правоохранительных органов.

В ходе рассмотрения обращения сотрудники следственного управления приняли оперативные меры по восстановлению нарушенных прав заявительницы. Благодаря принципиальной позиции следователей и налаженному межведомственному взаимодействию с профильными структурами в кратчайшие сроки был произведен полный перерасчет платы за коммунальные услуги и назначена положенная выплата.

Своевременное вмешательство надзорных и следственных органов гарантирует соблюдение социальных гарантий для уязвимых категорий населения в сибирском регионе. Граждане вправе обращаться в следственное управление по электронным каналам связи в случае нарушения их законных прав и интересов, что позволяет оперативно решать сложные жилищно-коммунальные вопросы и защищать благополучие местных жителей.

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