В Омске мошенники выманили у влюбленных парней 40 тысяч рублей под предлогом билетов в кино

Девушка и его сообщники обманули двух омичей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Желание сходить на свидание обернулось для двух омичей потерей почти 40 тысяч рублей. В городские отделы полиции обратились двое молодых людей, которые стали жертвами виртуальных аферисток, действовавших по одной и той же схеме знакомства в мессенджерах. Подробности 24 июля рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Первой жертвой стал 19-летний студент, обратившийся в отдел полиции № 4. Молодой человек познакомился с девушкой по имени Алина, которая быстро предложила встретиться в кинотеатре. Для бронирования мест в ВИП-зале она прислала ссылку. Доверившись новой знакомой, юноша перевел 3 350 рублей на указанный номер телефона.

Однако это было только начало вымогательства. «Алина» сообщила, что за комфорт нужно доплатить: сначала 4 250 рублей за дополнительное время, а затем потребовала внести залог в размере 18 000 рублей, который пообещала вернуть после сеанса. Когда студент понял, что девушка не придет, и попытался забрать свои первые 3 350 рублей через «руководителя отдела поддержки», его добили требованием оплатить комиссию за возврат — еще одну равную сумму. В этот момент парень осознал масштаб обмана. Общий ущерб составил 25 600 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Второй потерпевший — 25-летний житель Октябрьского округа — лишился 14 070 рублей по аналогичному сценарию. Познакомившись со «Светланой» и забронировав билеты тем же способом, он перевел деньги преступникам.

Управление МВД России по городу Омску призывает граждан к бдительности. Полицейские напоминают, что никогда нельзя переходить по сомнительным ссылкам для оплаты услуг, присланным новыми знакомыми. Требование внести «залог» или «комиссию» для возврата ваших же денег является классическим признаком мошенничества. Также следует проверять надежность сайтов и использовать только официальные приложения кинотеатров для покупки билетов.

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