Выехал на «встречку», а сирена молчала: в Омске за смерть пациентки осудят водителя скорой

Пожилая пассажирка реанимобиля получила травмы, несовместимые с жизнью. Фото: прокуратура Омской области

В Омске расследовали резонансное ДТП с участием кареты скорой помощи, которое унесло жизнь пожилой горожанки. Обвинительное заключение по делу 49-летнего водителя санитарного авто утвердила прокуратура. Материалы передали в Октябрьский райсуд. Подробностями поделились 24 июля в надзорном ведомстве и в УМВД.

Трагедия произошла 2 декабря 2025 года около 17:35 на улице Лизы Чайкиной. На реанимобиле «Луидор 2250С3» выполняли неотложную транспортировку 76-летней пациентки, находившейся в гликемической коме. Женщину везли из Октябрьского округа в больницу. На дороге образовался сильный затор, и водитель решил объехать скопление машин по встречной полосе. Включил проблесковые маячки, пересек сплошную разметку, но звуковой спецсигнал не активировал. По данным следствия, мужчина проявил небрежность, не оценив обстановку, не убедившись в безопасности маневра и не сбросив скорость движения.

В попутном направлении по левому ряду ехал внедорожник «Грейт Вол СС 6460 Ди-Уай», водитель которого заранее включил левый указатель и начал поворот в районе строения №8. Шофер скорой не удостоверился, что иномарка уступит ему путь, и лишь в непосредственной близости от разворачивающегося авто включил сирену. Мгновение спустя произошло столкновение. От мощного удара спецмашину выбросило на газон, где она врезалась в дерево.

В аварии пострадала пациентка скорой помощи. Женщина, находившаяся без сознания, получила тяжелейшие травмы. Ее срочно госпитализировали в медучреждение, однако спустя три недели больная скончалась.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила: причиной смерти стали многочисленные повреждения, полученные во время ДТП. Следователи назначили фоноскопическую и автотехническую экспертизы, допросили очевидцев и участников происшествия, изучили видеозаписи с регистраторов, предоставленные свидетелями. Вина фигуранта подтвердилась.

Фото с места трагедии предоставила пресс-служба прокуратуры Омской области

Еще на стадии предварительного следствия водитель отказался прокомментировать произошедшее. Уголовное дело с утвержденным заключением скоро рассмотрят в суде. Омичу грозит тюремный срок вплоть до 5 лет по статье №264 УК РФ (часть 3) — «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ранее мы писали, что прокуратура начала проверку из-за гибели 13-летнего мальчика при обрушении стены дома.

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