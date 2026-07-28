Семья погибшего от падения в коллектор с кипятком в Омске мужчины получит 2 млн

Решение суда вступило в законную силу Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Омске прокуратура Советского округа через суд взыскала с ресурсоснабжающей организации 2 миллиона рублей в пользу родственников мужчины, который погиб от ожогов из-за прорыва трубы с кипятком.

Как сообщили в прокуратуре, трагедия произошла 26 ноября 2025 года на улице Малая Ивановская: 78-летний житель города провалился в яму с горячей водой, образовавшуюся после аварии на трубопроводе. Пострадавший получил не менее 60% ожогов тела и скончался в больнице.

Погибший был известным специалистом — директором центра агрохимической службы «Омский», ветераном труда, заслуженным агрономом Российской Федерации и обладателем золотой медали «За особые заслуги перед Омской областью».

Поскольку организация-виновник не оказывала помощь родственникам, прокурор обратился в суд с иском о компенсации морального вреда и расходов на погребение дочери и сына погибшего. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры и постановил взыскать с ответчика 2 миллиона рублей. Исполнение решения суда взято под контроль надзорного ведомства.

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