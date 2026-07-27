Напали на детей: В Омске задержали группу мужчин, избивших школьников во дворе

Все подозреваемые взрослые задержаны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В минувшую субботу около 21:00 в полицию обратился очевидец с сообщением о драке во дворе дома № 30 на улице Химиков. На место происшествия незамедлительно прибыли наряды патрульно-постовой службы. Подробности рассказали в УМВД России по Омской области в понедельник, 27 июля.

Установлено, что конфликт произошел между тремя местными жителями в возрасте от 19 до 35 лет, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, и группой из четырех несовершеннолетних омичей 12–13 лет. Взрослые причинили детям телесные повреждения.

Как рассказали «КП-Омск» в УМВД по региону, конфликт произошел из-за внешнего вида подростков.

Всех участников конфликта со стороны взрослых полицейские задержали на месте и доставили в отдел полиции № 7 УМВД России по городу Омску для разбирательства. Пострадавшим подросткам выданы направления на судебно-медицинское освидетельствование для фиксации вреда здоровью.

Следователям предстоит установить точную роль и степень участия каждого из задержанных в избиении. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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