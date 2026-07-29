Юридическое лицо в Омской области повторно оштрафовано за неисполнение предписания Россельхознадзора

14 июля 2026 года в Управление Россельхознадзора по Омской области поступило постановление мирового судьи судебного участка № 88 в Куйбышевском судебном районе Омской области. Согласно документу, юридическое лицо привлечено к административной ответственности за повторное неисполнение предписания ведомства об устранении нарушений земельного законодательства с назначением штрафа в размере 200 тыс. рублей.

Нарушение было выявлено Управлением в апреле 2025 года при обследовании земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 1 га, расположенного в Омском районе. Собственнику — ООО «Мир СТ» — выдано предписание об устранении нарушений с установленным сроком исполнения. Однако в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований, проведенного Управлением в мае 2026 года, установлено, что предписание не исполнено: на части земельного участка по-прежнему наблюдаются признаки захламления строительными отходами, рекультивация не проведена.

По данному факту Управлением Россельхознадзора был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ (повторное неисполнение предписания), материалы дела направлены в мировой суд для рассмотрения.

Постановление суда на данный момент не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Всего с начала 2026 года Управлением Россельхознадзора по Омской области выдано 32 предписания об устранении нарушений земельного законодательства. По материалам ведомства в суды направлено 32 административных дел, из них 4 — по ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ (повторное неисполнение предписания).

Справочно. Захламление земель сельскохозяйственного назначения строительными отходами влечет утрату плодородного слоя почвы, делает невозможным использование участка по целевому назначению, создает условия для распространения сорной растительности и вредителей, а также повышает пожароопасность в летний период. Восстановление таких земель требует длительного времени и значительных финансовых затрат.