Россельхознадзор пресек 4 случая нелегальной торговли ветпрепаратами в Омской области

В июне – июле 2026 года Арбитражный суд Омской области рассмотрел четыре заявления Управления Россельхознадзора о привлечении индивидуальных предпринимателей к административной ответственности по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ за розничную торговлю лекарственными препаратами для ветеринарного применения без лицензии.

Штрафы назначены двум предпринимателям. Так, 19 мая 2026 года сотрудники Управления провели контрольную закупку у индивидуального предпринимателя Максимова В.Г. в магазине р.п. Горьковское Омской области. В ходе мероприятия приобретен «Тривитамин П» (раствор витаминов А, Д3, Е в масле). При осмотре торгового зала установлено, что на витрине с ценниками выставлены и доступны покупателям также «Витам» и «Кальция борглюконат». Все средства относятся к лекарственным препаратам для ветеринарного применения, однако лицензия на фармацевтическую деятельность по данному адресу у предпринимателя отсутствовала.

Также ИП Толстикова О.С. в ветклинике «Айк» (г.Омск) реализовывала ветеринарные препараты «Дирофен», «Цитодерм», «Отидез», «Декта-2», «Празицид» без лицензии – ей также по решению суда назначен штраф 4 000 рублей.

В обоих случаях суд отказал в замене штрафа на предупреждение, указав, что реализация препаратов без лицензии создает реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью животных – препараты могли быть ненадлежащего качества, с нарушением условий хранения и без контроля за отпуском.

Предупреждения вынесены двум другим предпринимателям. Так, ИП Чуднова Е.М. в зоомагазине «Чудо с носиком» (г. Омск) торговала «Оноксебом», «Робексерой», «Неболин-вет», «Анандином», «Ципроветом» и другими препаратами без лицензии, а ИП Жарикова Е.А. в зоомагазине «Сушняшки» (г.Омск) реализовывала препараты «Рольф Клуб 3D», «Дана Ультра», «Празицид», «Барс», «Инспектор». Указанные юридические лица ранее не привлекались к административной ответственности, признали вину и на момент рассмотрения дела уже предприняли меры для получения лицензии (в одном случае лицензия уже была оформлена, в другом — подано заявление на ее получение).

Отметим, что с 5 апреля 2026 года процедура получения лицензии существенно упрощена. Срок оказания государственной услуги по предоставлению лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения сокращен до 8 рабочих дней. Кроме того, отменено требование о наличии сертификата специалиста или прохождении аккредитации в области ветеринарии.

Справочно. Реализация ветеринарных препаратов без лицензии – это прямая угроза здоровью и жизни животных. Приобретая лекарства в нелегальных точках, владельцы рискуют получить подделку или препарат с истекшим сроком годности, хранившийся с нарушением температурного режима – это приводит к неэффективному лечению, серьезным осложнениям и даже отравлению питомца. Бесконтрольная реализация таких средств может вызвать серьезные непредвиденные побочные эффекты.