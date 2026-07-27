За незаконное подключение к водопроводу грозит большой штраф

Фото: пресс-служба омского водоканала.

Жители частных домов, которые хотят благоустроить жилье, должны соблюсти правила подключения к сетям. В противном случае, сети считаются самовольно построенными, а владельцам таких домов грозит штраф в несколько десятков тысяч рублей, так как потребление ресурса по незаконному трубопроводу начисляется по его пропускной способности или с применением повышающего коэффициента 10.

Чтобы избежать доначислений и незапланированных финансовых затрат, поставщик холодной воды и услуг водоотведения просит потребителей соблюдать порядок подключения к сетям и напоминает, что на предприятии на постоянной основе ведется работа по выявлению случаев самовольного подключения к сетям водоснабжения и водоотведения. Только в первом полугодии 2026 года таких фактов было выявлено более 50.

«Чтобы потребители не столкнулись с ситуацией, когда коммуникации проложены с нарушениями, сети построены, а документы не оформлены, и потребовать исправления некачественных работ уже не с кого из-за отсутствия договора со строительной организацией - просим омичей прежде чем начать строительство сетей водопровода или канализации в частный дом, изучить детально вопрос. а мы готовы помочь им в этом. С 2026 года в омском водоканале открыт Сервисный центр комплексного обслуживания сетей водоснабжения и водоотведения, где вопросы строительства и подключения сетей можно решить в формате «одного окна», - рассказала Ольга Смиковская, коммерческий директор омского водоканала.

Действующим законодательством определен следующий порядок подключения к сетям, который состоит из следующих этапов:

1. Заключение договора о подключении (Заявление и пакет документов подаются в отдел подключения новых абонентов или через личный кабинет на сайте).

2. Внесение платы за подключение в соответствии со сроком, указанным в договоре.

3. Проведение мероприятий по строительству и технической приемке сетей (подготовка проектной документации, строительно-монтажные работы, промывка и дезинфекция водопровода, присоединение построенных сетям к существующим, врезка, монтаж и приемка прибора учета в эксплуатацию, формирование пакета документов для заключения договора водоснабжения/водоотведения).

4. Заключение договора водоснабжения и/или водоотведения.

ВАЖНО! Обратиться за заключением договора о подключении необходимо до выполнения строительных работ, для исключения доначислений за самовольное подключение и дополнительных финансовых затрат, связанных с исправлением допущенных нарушений строительных норм (выглубление трубопровода, не соблюдение установленных расстояний до объектов и др.)