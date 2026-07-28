Незаконный вывоз продуктов пресечен

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Омской области не допустили попытку незаконного вывоза 600 кг свиной грудинки и 60 кг масла из страны. Груз пытались вывезти через ППУ «Исилькульский» 18 июля на легковой машине, которая ехала из Омска в Казахстанский Петропавловск. При этом ветеринарные сопроводительные документы на продукты отсутствовали, а это – прямое нарушение требований Закона РФ «О ветеринарии» и Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований. Ветеринарные сертификаты гарантируют безопасность продукции, их эпизоотическое благополучие и создает угрозу заноса особо опасных болезней животных. Кроме того, по действующим правилам физические лица могут перевозить через границу не более 5 кг готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке на одного человека при условии благополучия страны-производителя и страны вывоза. Поэтому груз вернули в Россию, а водителя привлекли к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки. Всего с начала 2026 года Управлением было выявлено более 85 аналогичных фактов нарушений ветзаконодательства, задержано свыше 433 тонн продукции и сырья животного происхождения.