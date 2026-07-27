Работающим пенсионерам Омской области увеличат выплаты с 1 августа за стаж

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Омском отделении Социального фонда России напомнили о ежегодной корректировке страховых выплат. С 1 августа размер пенсий увеличится для 112 тысяч работающих пенсионеров региона. Об этом рассказали в пресс-службе СФР в понедельник, 27 июля.
Главное преимущество этого повышения — беззаявительный порядок. Августовский перерасчет происходит автоматически на основе данных, которые работодатели передавали в фонд.
«Пенсионерам не нужно никуда обращаться, чтобы получить выплаты в новом размере. Деньги будут перечислены в августе по стандартному графику», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Размер прибавки напрямую зависит от уровня «белой» заработной платы, которую получатель имел в предыдущем году. Чем выше были официальные доходы и страховые взносы, тем существеннее окажется доплата. Однако законом установлен потолок: максимальная прибавка составит три пенсионных коэффициента (балла).
В региональном отделении СФР также отметили, что плановое повышение выплат для данной категории граждан сохранится и в будущем году — следующая индексация ожидается в августе 2027 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Инфляция в Омской области в июне выросла до 4,3%
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: egenia.demina@phkp.ru