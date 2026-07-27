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НовостиОбщество27 июля 2026 7:42

Работающим пенсионерам Омской области увеличат выплаты с 1 августа за стаж

Омское отделение Социального фонда России проведет автоматический перерасчет для 112 тысяч человек
Екатерина КРАСНОВА
Перерасчет касается только тех пожилых людей, кто продолжает трудовую деятельность официально

Перерасчет касается только тех пожилых людей, кто продолжает трудовую деятельность официально

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Омском отделении Социального фонда России напомнили о ежегодной корректировке страховых выплат. С 1 августа размер пенсий увеличится для 112 тысяч работающих пенсионеров региона. Об этом рассказали в пресс-службе СФР в понедельник, 27 июля.

Главное преимущество этого повышения — беззаявительный порядок. Августовский перерасчет происходит автоматически на основе данных, которые работодатели передавали в фонд.

«Пенсионерам не нужно никуда обращаться, чтобы получить выплаты в новом размере. Деньги будут перечислены в августе по стандартному графику», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Размер прибавки напрямую зависит от уровня «белой» заработной платы, которую получатель имел в предыдущем году. Чем выше были официальные доходы и страховые взносы, тем существеннее окажется доплата. Однако законом установлен потолок: максимальная прибавка составит три пенсионных коэффициента (балла).

В региональном отделении СФР также отметили, что плановое повышение выплат для данной категории граждан сохранится и в будущем году — следующая индексация ожидается в августе 2027 года.

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