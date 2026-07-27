Инфляция в Омской области в июне выросла до 4,3%

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным Росстата, в июне 2026 года годовая инфляция в Омской области выросла до 4,3%. Это произошло после продолжительного замедления. В пресс-службе регионального отделения Банка России 27 июля уточнили. что показатель остался ниже среднего по стране.

Специалисты связывают динамику с несколькими факторами. Овощи стали недоступнее из-за удорожания доставки из южных регионов и Средней Азии, сахар — из-за сезонного снижения производства и роста транспортных расходов. Стоимости общепита поднялась после увеличения затрат на продукты, обслуживание оборудования и оплату труда. Яйца подешевели благодаря росту предложения как в стране, так и в области.

В сегменте непродовольственных товаров подскочили цены на меховые изделия. Электроника и бытовая техника стали доступнее из-за укрепления рубля и падения спроса.

«Заметнее всего в июне подорожали услуги. Например, заграничные туры. Это связано с тем, что с началом высокого сезона спрос на них вырос, определенную роль сыграло и ослабление рубля в прошлом месяце. При этом стоимость услуг домов отдыха снизилась, путевки можно было купить со скидками из-за усиления конкуренции», — пояснил замуправляющего отделением Омск Банка России Илья Плиндер.

Он добавил, что регулятор продолжит проведение денежно-кредитной политики для поддержания стабильно низкой инфляции.

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