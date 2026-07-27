«Резиновые дома» и работа без патента: В Омской области полиция выявила более сотни нарушений миграционного законодательства

Проверки соблюдения миграционного законодательства проходят регулярно Фото: Виталий КАРНАУХ. Перейти в Фотобанк КП

На территории региона подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Жилой сектор». Совместные рейды сотрудников полиции и Росгвардии охватили дачные кооперативы, объекты торговли, бытового обслуживания, транспорта и сельского хозяйства. Об этом 27 июля рассказали в УМВД России по Омской области.

В результате масштабной проверки документов было обследовано 716 иностранных граждан. Правоохранители выявили 120 административных правонарушений в сфере миграции. Общая сумма наложенных штрафов составила около 300 тысяч рублей.

Основную массу нарушений составили случаи несоблюдения иностранцами правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания. Так, сотрудники Управления по вопросам миграции в Советском округе обнаружили в одном из общежитий двух иностранцев, которые трудились без оформления патента. В отношении каждого вынесено постановление по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 2 100 рублей. Сейчас силовики проводят проверку в отношении должностных лиц предприятия, допустивших нелегалов к работе.

Еще одна группа нарушителей была задержана в частном доме в Омском районе. Двое граждан ближнего зарубежья при постановке на миграционный учёт сообщили недостоверные сведения о месте проживания — их целью была так называемая «фиктивная регистрация». Мужчины также привлечены к административной ответственности.

Стоит отметить, что борьба ведется не только с мигрантами-нарушителями. По факту фиктивной постановки на миграционный учет уже возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан Российской Федерации, которые организовали незаконный бизнес на регистрации приезжих.

Мероприятие направлено на усиление контроля за соблюдением паспортно-визового режима и предотвращение незаконной трудовой деятельности на территории области.

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