Омская прокуратура взяла на контроль ДТП с погибшей женщиной

Фото: прокуратура Омской области

Вечером 27 июля прокуратура Омской области сообщила, что взяла на контроль ход разбирательств после смертельного ДТП. Напомним, накануне днем на 454-м км трассы Тюмень-Омск погибла женщина 1984 года рождения.

Предварительно было установлено, что водитель легковушки выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с фурой. «Вольво» управлял 24-летний мужчина. Двух пассажирок погибшей, ее дочерей 2020 и 2022 годов рождения, госпитализировали.

Фото: прокуратура Омской области

Причины и все детали дорожно-транспортного происшествия установят в ходе проверки.

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