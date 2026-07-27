Аномальная жара привела к появлению ядовитых каракуртов в Омской области

Фото: сгенерировано ИИ

Из-за аномальной жары в Омской области зафиксированы случаи появления ядовитых пауков-каракуртов, также известных как «черные вдовы». Об этом сообщает 27 июля Telegram-канал SHOT.

По словам энтомолога Федора Мартыновченко, членистоногие, естественная среда обитания которых ограничивается степями и полупустынями юга России, из-за потепления начали осваивать более северные территории.

«Их находят там, где раньше не видели, — в Оренбургской, Курганской, Новосибирской, Омской, Саратовской и даже Свердловской областях. Из-за потепления есть риск, что они окажутся в более северных регионах. В перспективе они могут закрепиться в Хакасии», — заявил специалист.

На юге страны уже зарегистрированы укусы этих пауков. По словам эксперта, яд каракурта вызывает острую боль, тяжелую интоксикацию, судороги и может серьезно ударить по сердечно-сосудистой системе. Эти членистоногие считаются самыми опасными пауками в России. Они активны преимущественно в темноте, но могут нападать и днем.

Федор Мартыновченко дал инструкцию на случай встречи с пауком: если он укусил человека, необходимо действовать быстро. В первые секунды место укуса следует прижечь горящей головкой спички — высокая температура разрушает яд до того, как он успеет всосаться в ткани. После этого пострадавшему нужно немедленно обратиться в больницу.

На запрос редакции «КП-Омск» в министерство здравоохранения Омской области, нам ответили, что сообщений о пострадавших от укусов пауков в Омской области не поступало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Напали на детей: В Омске задержали группу мужчин, избивших школьников во дворе

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru