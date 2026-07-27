В Омске газифицированы три садовых товарищества

Фото: пресс-служба АО «Омскоблгаз».

Специалисты «Омскоблгаз» ввели в эксплуатацию новые сети газораспределения для газификации садоводств «Дзержинец», «Березовая роща» и «Любитель - 4», расположенных в городских округах города Омска.

Фото: пресс-служба АО «Омскоблгаз».

Для газификации СНТ по президентской программе догазификации построены газопроводы общей протяженностью более 3 км. Создана техническая возможность подключения 220 домовладений. С собственниками заключено более 80 договоров, все они исполнены - сети построены до границ земельных участков. В первых домовладениях уже пользуются сетевым топливом.

Фото: пресс-служба АО «Омскоблгаз».

«Новая газовая инфраструктура прошла пусконаладочные испытания и полностью готова к работе. Специалисты «Омскоблгаз» приступили к подаче газа абонентам. По мере готовности домовладений к приему газа подключаем новых потребителей. Природный газ дает возможность в комфортных условиях проводить дачный сезон, а многим - переезжать за город для постоянного проживания», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Омск» и АО «Омскоблгаз» Евгений Еловик.