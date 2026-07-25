В Омске отменили угрозу БПЛА

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омске отменили угрозу беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Сообщение об угрозе беспилотной опасности поступило сегодня, 25 июля, в 13:12. Информация о том, что угроза миновала, поступило спустя 34 минуты — в 13:46. Происшествий, связанных с БПЛА, за это время на территории Омской области не произошло.

Напомним, беспилотная опасность объявлялась в Омске в четвертый раз. С последствиями атаки Омск столкнулся 6 июля. Тогда была приостановлена работа аэропорта, на территории Омской области впервые сбили дрон, а один из БПЛА долетел до ОНПЗ и нанес повреждения промышленному объекту.

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