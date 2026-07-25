В Омске открыли памятник Высоцкому с гитарой и театральными масками

Фото: пресс-служба правительства Омской области

В День памяти Владимира Высоцкого в Воскресенском сквере Омска легендарному поэту и актеру открыли памятник. Автором бронзовой композиции выступил омский скульптор Виктор Костенко.

Высоцкий изображен сидящим на скале с семиструнной гитарой в руках — образ навеян песней «Высота». Дополняют скульптуру театральные маски, череп Гамлета и занавес, которые отсылают к его многогранному творчеству — от стихов и песен до ролей в театре и кино.

Место выбрали неслучайно: Воскресенский сквер окружают главные культурные площадки города, что делает его логичной точкой для увековечивания памяти артиста. К открытию памятника привели в порядок прилегающую территорию, смонтировали архитектурную подсветку и установили интерактивный информационный терминал. Он подключен к сайту музея «Дом Высоцкого на Таганке», так что любой желающий может послушать песни в авторском исполнении и подробнее узнать о биографии кумира.

В церемонии приняли участие представители региональных и федеральных властей. Памятник Высоцкому, по задумке инициаторов проекта, должен стать новым местом притяжения для омичей и гостей города.

Ранее КП-Омск сообщала, что на форуме в Омске встретятся Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев

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