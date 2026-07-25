На форуме в Омске встретятся Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Сегодня, 25 июля, в Омске второй день продолжает работу XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Как сообщили в правительстве Омской области, в работе Форума примут участие президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.

Центральная тема нынешнего форума — «Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества». Перед пленарным заседанием пройдет отдельная встреча глав государств, на которой Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений.

Помимо глав государств, в форуме примут участие вице-премьеры, руководители федеральных и республиканских министерств и ведомств, главы субъектов РФ и областей Казахстана, а также парламентарии, представители деловых кругов и эксперты.

Как ранее сообщала КП-Омск, Владимир Путин прибудет в Омск после рабочей поездки в Иркутск. Об основных итогах первого дня работы Форума мы сообщали здесь.

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