В Омске завершилась работа первого дня XXII Форума России и Казахстана

Фото: пресс-служба ТПП

Вчера, 24 июля, в Омске завершился первый день работы XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Ключевой площадкой стало расширенное заседание Российско-Казахстанского делового совета, которое собрало сотни участников — представителей власти, бизнеса и экспертов двух стран.

С приветствиями к собравшимся выступили губернатор Омской области Виталий Хоценко и замминистра экономического развития РФ Владимир Ильичев. Глава региона отметил, что Казахстан остается для Омской области одним из главных внешнеэкономических партнеров, а стороны уже успешно реализуют проекты в АПК и нефтехимии. Владимир Ильичев добавил, что дополнительный импульс сотрудничеству придаст создание фонда Евразийского региона для поддержки совместных инвестпроектов.

В рамках деловой программы также состоялись отраслевые дискуссии, молодежный форум и выставка промышленного потенциала.

Главным событием первого дня стала Биржа контактов, собравшая свыше 400 предпринимателей и представителей институтов развития. Российскую сторону представили более 300 участников из 17 регионов, казахстанскую — свыше 100 бизнесменов из 11 регионов страны. Переговоры охватили промышленность, машиностроение, АПК, логистику, IT, туризм, химию и добывающие отрасли.

По итогам встреч стороны подписали 23 соглашения и меморандума о сотрудничестве, направленных на развитие промышленной кооперации, логистики, экспорта и инвестиционного партнерства. Достигнутые договоренности будут проработаны в ближайшее время.

Ранее КП-Омск сообщала, что власти поселения под Омском предупредили всех о стрельбе из САУ

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