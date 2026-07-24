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НовостиОбщество24 июля 2026 14:45

Власти поселения под Омском предупредили всех о стрельбе из САУ

Вблизи Пушкино будут стрелять из артиллерии, слышно это будет и в Омске
Кирилл Янчицкий

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Пушкинского сельского поселения предупредила своих жителей и омичей о плановых испытаниях артиллерии, во время которых будут слышны звуки, почти неотличимые от выстрелов. Будет это 24 и 25 июля.

«Внимание! В рамках выполнения Государственного оборонного заказа, по ремонту техники РАВ (самоходных артиллерийских установок), на территории Министерства обороны, в районе бетонной дороги (п. Хвойный), 24.07.2026 и 25.07.2026 будут проводиться испытания гидроотстрелом», — уточнили власти.

Гидроотстрел для САУ и другой артиллерии это не обычная стрельба снарядами, а проверка прочности ствола и механизмов. Процесс ее обычно таков: в ствол пушки льют воду и ставят особый деревянный пыж, вода тут нужна, чтобы деревянный элемент не загорелся от пороха. Далее заряд поджигают, вода под огромным давлением вылетает наружу. В итоге инженеры проверяют, выдерживает ли металл ствола сильный удар.

Ранее мы писали, что в Омской области прошли учения по пилотированию БПЛА.

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