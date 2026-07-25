Двух омских рыбаков поймали за незаконной рыбалкой на озере Ик

Фото: УМВД по Омской области

В Крутинском районе возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов. Ущерб от противоправных действий оценили в 108 600 рублей. Подозреваемые выловили из озера Ик около 430 рыб.

О незаконной рыбалке рассказали в УМВД по Омской области. Ранним утром, около 5 часов утра, государственный инспектор Верхнеобского территориального управления Росрыболовства во время рейда у озера Ик, неподалеку от деревни Калачинки, заметил нарушение. Двое местных жителей ловили рыбу с помощью рыболовных сетей. Инспектор сообщил о случившемся в полицию.

На место прибыли сотрудники МВД и установили детали происшествия. Выяснилось, что мужчины добыли 427 окуней и 2 пеляди. В качестве вещественных доказательств правоохранители изъяли 4 рыболовные сети общей протяженностью 200 метров, а также лодку с подвесным мотором.

Сейчас дело находится на контроле. Максимальное наказание по инкриминируемой рыбакам статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Автор: Милена Семенова

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