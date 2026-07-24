По Омску временно не будут ходить трамваи № 7

Фото: Лариса ЛОСКУТОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Омске временно остановят движение трамваев по маршруту № 7. Об ограничениях сообщили в дептрансе.
Движение трамваев будет приостановлено на участке от улицы 10-й Ремесленной до улицы Кемеровской. Ограничения пройдут в два этапа. При этом пассажиры ограничений, скорее всего, не заметят, так как движение, по сути, остановят всего лишь на ночь.
Первый раз с 20:00 28 июля до 5:30 29 июля.
Второй раз с 20:00 30 июля до 5:30 31 июля.
Как пояснили в профильном департаменте, ограничения необходимы для проведения капитального ремонта путей.
Ранее КП-Омск сообщала, что Владимир Путин приедет в Омск на мероприятие с Казахстаном
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