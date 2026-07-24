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НовостиОбщество24 июля 2026 11:17

Песков: Владимир Путин приедет в Омск на мероприятие с Казахстаном

Планируется, что глава государства примет участие в пленарной сессии
Евгения ДЕМИНА

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Владимир Путин примет участие в работе Форума Межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Визит главы государства в Омск подтвердил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Форум России и Казахстана стартовал в Омске сегодня, 24 июля, и пройдет два дня. Одно из самых масштабных мероприятий форума, пленарная сессия, состоится завтра. Возможно, что именно в ее работе примет участие президент России.

В Омск Владимир Путин приедет после завершения своей рабочей поездки в Иркутске.

Ранее КП-Омск сообщала, что одному из замов омского министра труда продлили контракт еще на год

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