Песков: Владимир Путин приедет в Омск на мероприятие с Казахстаном

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Владимир Путин примет участие в работе Форума Межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Визит главы государства в Омск подтвердил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Форум России и Казахстана стартовал в Омске сегодня, 24 июля, и пройдет два дня. Одно из самых масштабных мероприятий форума, пленарная сессия, состоится завтра. Возможно, что именно в ее работе примет участие президент России.

В Омск Владимир Путин приедет после завершения своей рабочей поездки в Иркутске.

Ранее КП-Омск сообщала, что одному из замов омского министра труда продлили контракт еще на год

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru