Одному из замов омского министра труда продлили контракт еще на год

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Заместитель министра труда и социального развития Омской области Олеся Кайль сохранит свою должность еще на год. Полномочия продлил губернатор, соответствующее постановление за подписью Виталия Хоценко опубликовано на портале правовой информации.

Как следует из документа, должность зама Олеся Кайль сохранит до 25 июля 2027 года. До нынешнего момента ей уже не раз продляли полномочия статус зама она получила в 2024 году. До этого Кайль возглавляла в минтруда департамент занятости.

В целом у министра труда и социального развития Ирины Варнавской на данный момент четыре зама. Один первый это Александр Рыскалкин и три простых заместителя.

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