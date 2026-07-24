В омской молочной продукции нашли кишечную палочку

Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В кефире и ряженке от омского производителя обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Об этом сообщили в Центре оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса.

Как уточняется, речь идет о молочной продукции жирностью 2,5 %. Бактерии кишечной палочки были найдены в пробах продукции объемом в 0, 1 кубический сантиметр, в норме они не допускаются. По оценке специалистов, микроорганизмы представляют опасность для здоровья человека и могут вызвать отравление.

Название производителя опасной «молочки» в ведомстве не назвали.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омске официально признали аварийными еще четыре дома

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