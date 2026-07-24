В Омске официально признали аварийными еще четыре дома

Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

Омский список аварийных домов пополнился еще на четыре строения. Соответствующие распоряжения мэра Сергея Шелеста опубликовано на официальном портале администрации города.

Вновь прибывшие в перечень аварийных дома находятся в разных округах города. В Кировском округе такой статус получила построенная в 1960 году кирпичная двухэтажка по адресу 2-я Кировская, 125. В доме расположено восемь квартир.

Такую же высотность, год постройки и число квартир имеет еще один дом по улице Сурикова, 22 в Центральном округе.

В Советском округе признан аварийным двухэтажный деревянный дом на 12 квартир. Построенное в 1955 году здание расположено по адресу Комбинатский переулок, 15.

Самое большое строение, получившее статус аварийного, находится в Ленинском округе, в микрорайоне Входной это четырехэтажное здание 1964 года постройки.

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