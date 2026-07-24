Омичей старше 60 лет позвали на бесплатную диспансеризацию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Омичей старше 60 лет зовут пройти бесплатную диспансеризацию. Как отметили в региональном минздраве, сделать это лучше летом, пока в регионе не начался сезонный всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом.

В ведомстве напомнили, что диспансеризация проводится абсолютно бесплатно по полису ОМС в поликлинике рядом с домом. Это возможность пройти комплексное обследование организма, не потратив ни рубля из семейного бюджета. Визит в поликлинику лучше не откладывать на потом, так как именно сейчас в поликлиниках минимум пациентов и есть возможность комфортно и без очередей сдать все анализы и пройти обследования.

Записаться на диспансеризацию можно через кол-центр поликлиники, портал «Госуслуги» или непосредственно в регистратуре.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омске за смерть пациентки осудят водителя скорой

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