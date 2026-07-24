В омском пригороде приостановили строительство ЖК «Пушкино»

Фото: ГУ ФССП по Омской области

В Омске на 14 суток приостановили строительство ЖК «Пушкино» в одноименном селе под Омском. Предприниматель, осуществлявший стройку, нарушил миграционное законодательство. Решение приостановить деятельность вынес суд.

Как выяснилось, индивидуальный предприниматель из Тюмени нанял на стройку 49 граждан Узбекистана. В трехдневный срок он обязан был уведомить об этом УМВД, но направил уведомление с опозданием.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, поэтому решение суда было суровым – стройку ЖК «Пушкино» приостановили на 14 суток.

Как сообщили в ГУ ФССП фактическое исполнение решения суда проконтролировали судебные приставы. Кроме того, для предпринимателя ограничили выезд за рубеж.

Ранее КП-Омск сообщила, что прокуратура Таврического района начала проверку из-за отключения воды

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