Прокуратура Таврического района начала проверку из-за отключения воды

Фото: прокуратура Омской области

В села Сосновское на долгий период отключили холодную воду в жилых домах. Причиной аварии стал порыв трубы в районе улицы Улыбина. 24 июля в омской прокуратуре рассказали о проведении проверки в Таврическом районе и о решении проблемы.

На время ремонта местные власти организовали для жителей подвоз питьевой воды. К настоящему моменту инженерные коммуникации уже восстановлены, подача ресурса возобновлена. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям или бездействию администрации и ответственной организации. Специалисты выяснят, своевременно ли устранили повреждение, какие превентивные меры принимались для поддержания сетей в порядке.

В случае наличия оснований прокуратура примет меры реагирования.

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