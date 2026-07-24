Омичка вышла в полуфинал всероссийского конкурса

Фото из архива Людмилы Маликовой.

Начальник сметно-договорного отдела строительной компании города Людмила Маликова вошла в число лучших управленцев страны. Представительница Омской области успешно преодолела два сложных дистанционных этапа и стала полуфиналисткой VI Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли».

Всего в полуфинал престижного профессионального состязания прошли 300 специалистов из 64 регионов России. Теперь омичке предстоит доказать свою экспертность на очном этапе, который соберет элиту строительного менеджмента со всей страны.

Финальные испытания пройдут с 13 по 16 августа в Саратове. Масштабное событие будет приурочено к знаменательной дате - празднованию 70-летия Дня строителя, что придаст состязанию особую торжественность и значимость.

Конкурс проводится Всероссийским центром национальной строительной политики при самой высокой поддержке: в число организаторов и партнеров мероприятия входят Министерство строительства и ЖКХ РФ, профильные ведомства, отраслевые институты, а также ведущие строительные объединения и союзы. Участие в таком конкурсе - это не только проверка профессиональных навыков, но и признание высокого уровня компетенций на федеральном уровне.

Конкурс формирует кадровый резерв, который способен качественно реализовывать масштабные инфраструктурные инициативы, обозначенные президентом и правительством России. Задачи, которые ставятся перед участниками, напрямую коррелируют со Стратегией развития строительной отрасли до 2030 года с прогнозом до 2035 года. При этом организаторы отмечают, что формируемая сегодня команда управленцев уже сейчас ориентируется на перспективу развития отрасли вплоть до 2050 года.