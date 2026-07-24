Омский суд оштрафовал браконьера и конфисковал его транспорт

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

24 июля объединенная пресс-служба судов Омской области сообщила о новом приговоре Тевризского райсуда. Местного охотника признали виновным в отстреле двух лосей.

В марте 2026 года мужчина, не имея разрешений и действуя в запретный период, застрелил двух самок сохатого в общедоступных охотничьих угодьях. Для совершения преступления использовались карабин, машина и гусеничный вездеход. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке по инициативе обвиняемого, возражений от прокуратуры не поступило. Инкриминируемое деяние квалифицировали по части 2 статьи 258 УК Российской Федерации.

Чистосердечное признание, раскаяние, иждивение несовершеннолетних, добровольную явку, участие в боевых действиях, неполное погашение нанесенного вреда — все эти обстоятельства облегчили участь фигуранта. Ему назначили штраф в размере 0,5 млн рублей. Был также удовлетворен гражданский иск: в пользу БУ «Управление по охране животного мира» взыскали 640 тысяч рублей компенсации за экологический урон.

У охотника конфисковали орудия промысла: ВАЗ-2121, снегоход «Буран» и прицеп кустарного производства. Карабин передали в терподразделение Росгвардии, где решат судьбу оружия. Вердикт пока не обрел законной силы.

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