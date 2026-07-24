Показания счетчиков воды большинство омичей передает с помощью электронных сервисов

Фото: пресс-служба омского водоканала.

С января по июнь омичи передали поставщику ресурса более 5,4 млн данных приборов учета. В среднем, каждый месяц в водоканал поступала информация о фактическом расходе ресурса по 392 000 лицевым счетам. 55% данных поступили электронными способами.

Свыше 50 000 потребителей ежемесячно передают данные через личный кабинет. Сервис дистанционного предоставления показаний демонстрирует стабильную динамику и является одним из востребованных клиентами. Кроме передачи данных, пользователи личного кабинета получают квитанцию в электронном виде, с его помощью могут направить обращение, оформить заявку на ввод в эксплуатацию прибора учета.

Второе место среди признанных омичами способов занимает передача показаний на сайте без регистрации. Более 40 000 данных ежемесячно таким способом поступают в водоканал.

Третье место с 39 000 данных занимает голосовой робот Минта. Для сравнения, в 2020 году голосовой помощник получал каждый месяц порядка 30 000 показаний счетчиков воды.

«Все больше наших клиентов выбирают дистанционные способы обслуживания и передачи данных, о чем свидетельствует положительная динамика, которую мы наблюдаем последние несколько лет. Информация о расходе ресурса обеспечивает точность расчетов, в которой заинтересован и поставщик ресурса, и потребитель», - рассказала коммерческий директор омского водоканала Ольга Смиковская.

Напомним, передавать показания приборов учета горожане могут в любой день месяца. А чтобы актуальные сведения были отражены в квитанции, омский водоканал рекомендует делать это с 18 по 25 число каждого месяца.

Для передачи показаний приборов учета потребители могут воспользоваться следующими способами:

- с помощью робота (голосом или через клавиатуру смартфона) по телефону 39-51-00 (круглосуточно);

- через сервис на сайте компании (без регистрации);

- через личный кабинет или с помощью его мобильной версии;

- по электронной почте water_omsk@rosvodokanal.ru, указав в трех строчках номер лицевого счета, номер счетчика холодной воды, его показания, номер счетчика горячей воды, его показания;

- посредством SMS на номер 8-903-767-28-90, указав через пробел номер лицевого счета, номер счетчика холодной воды, его показания, номер счетчика горячей воды, его показания;

- по многоканальному телефону 53-00-11 с 8:00 до 20:00 часов ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни;

- через мобильные приложения банков;

- на сайте www.vp.ru;

- в терминалах АО «ОмскВодоканал»: ул. Маяковского, 2, ул. Малунцева