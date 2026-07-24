В Омске начали замену асфальта на улице Лукашевича на 210 млн рублей

Работы идут в рамках нацпроекта. Фото: администрация Омска

В Омске стартовал масштабный ремонт дорожного полотна на улице Лукашевича. Общая стоимость обновления двух с половиной километров магистрали составляет двести десять миллионов шестьсот тысяч рублей. Подрядная организация уже выполнила шестьдесят процентов от общего объема работ, полностью завершив демонтаж старого покрытия и подготовку основания. Об этом сообщили в мэрии.

Рабочие с помощью дорожной фрезы удалили верхний слой асфальтобетонного покрытия с повреждениями и выровняли поверхность основания. На текущий момент выравнивающий слой асфальта готов на семьдесят процентов. В дальнейшем будет уложен верхний слой из износоустойчивого щебеночно-мастичного асфальтобетона. На объекте поэтапно проводятся мощение плиточных тротуаров и установка гранитных бордюров. Также здесь обустроят технический тротуар, заменят остановочные павильоны и дорожные знаки, в том числе нанесут горизонтальную пластиковую разметку.

Эти изменения существенно улучшат транспортную доступность для местных жителей, студентов и водителей, ежедневно пользующихся данной магистралью от моста имени шестидесятилетия ВЛКСМ до улицы Дианова. Срок окончания всех работ установлен до первого сентября текущего года.

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