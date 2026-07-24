В Омске перекроют центральные улицы на пять дней из-за марафона и Дня города

Монтаж конструкций на центральных улицах Омска потребует полного перекрытия движения транспорта на несколько дней. Фото: Роман Макарьев

В Омске введут масштабные ограничения движения транспорта на пять дней в связи с проведением «Сибирского международного марафона» и празднованием Дня города. Местные жители, студенты и гости мегаполиса столкнутся с полным перекрытием ключевых магистралей с девятнадцати часов тридцатого июля до пяти часов утра третьего августа. Об этом сообщили 24 июля в омском дептрансе.

В самый длительный этап будет полностью закрыта для движения улица Ленина, а также прилегающие участки улиц Ивана Алексеева, Тарской и Банковского переулка. На этом отрезке специалисты будут монтировать праздничные площадки и стартовый городок забега. С тридцать первого июля по второе августа ограничат проезд по улице Герцена, в том числе по площади Победы, и на дополнительных отрезках улицы Ленина.

В день марафона первого августа с пяти часов утра до четырнадцати часов вводится режим максимальных ограничений. Из-за забега перекроют участки улиц Лермонтова, Чкалова, Короленко, Тарской, а также всю Иртышскую набережную. В местах проведения праздничных мероприятий и вдоль марафонской трассы стоянка транспорта будет строго запрещена. Нарушителям правил парковки грозит эвакуация автомобилей на специализированную стоянку и наложение административного штрафа.

Департамент транспорта рекомендует гражданам использовать для объезда улицы Интернациональную, Гагарина и проспект Карла Маркса. Стоит учитывать, что нагрузка на эти магистрали в праздничные дни возрастет в несколько раз. Специалисты напоминают о необходимости соблюдения правил дорожной безопасности и заблаговременного планирования маршрутов, чтобы избежать попадания в пробки и обеспечить бесперебойное движение пешеходов.

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