Фото: Кирилл Янчицкий.
Заксобрание Омской области ужесточило наказание за нарушение требований антитеррористической комиссии региона. 23 июля оно приняло поправки об этом в региональный кодекс об административных правонарушениях.
Увеличились конкретно штрафы за несоблюдение запрета на фото- и видеосъемку увиденных БПЛА. Для физлиц штраф стал составлять до 5 тыс. рублей, для должностных лиц до 50 тыс., для юридических до 500 тыс.
Ранее сумма штрафа «плавала» по категориям нарушителей от 1,5 тыс. до 30 тыс. рублей.
Запрет публикации сведений о применении дронов, работе систем противодействия им и расположении объектов, обеспечивающих безопасность, ввела в этом году в области антитеррористическая комиссии под руководством губернатора Виталия Хоценко.
Стоит помнить, что публикация в соцсетях и мессенджерах информации о полетах БПЛА, местах падения их обломков и атаках может привести и к административному, и к уголовному наказанию.
Ранее мы писали, что областное УФСБ задержало нерадивых граждан, снявших и опубликовавших видео атак на ОНПЗ 6 июля.
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