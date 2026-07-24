Клещи стали чаще нападать на детей в Омской области

При этом количество инфицированных паразитов снижается Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Омской области зафиксирован рост числа укусов клещей среди детей. За последнюю неделю медицинская помощь потребовалась 19 малышам и школьникам, что почти в два раза больше показателей предыдущего периода. Об этом 23 июля сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Омской области.

По состоянию на 22 июля в медицинские организации региона обратились 3 225 человек, пострадавших от укусов членистоногих. Из них 1 014 составляют дети. С 15 по 23 июля зарегистрировано 19 случаев укусов несовершеннолетних, тогда как неделей ранее этот показатель составлял всего 11 человек. К счастью, случаев инфекций, вызванных укусами насекомых, на данный момент не зафиксировано.

В специализированных лабораториях исследовано 95,8 процента клещей, снятых с людей. Результаты анализов показывают положительную динамику: количество паразитов, зараженных боррелиями, составило 12,1 процента (неделей ранее было 12,2 процента), вирусом клещевого энцефалита инфицировано 2,0 процента (ранее 2,1 процента), моноцитарного эрлихиоза человека — 2,2 процента (ранее 2,3 процента) и возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека — 1,0 процента.

Специалисты напоминают местным жителям, родителям и студентам о необходимости соблюдения мер предосторожности при посещении лесных массивов и парковых зон. Рекомендуется использовать репелленты, носить закрытую одежду и проводить самоосмотр после прогулок. Своевременное обращение в медицинские учреждения и удаление клеща в первые часы после присасывания позволяют минимизировать риски заражения опасными инфекциями.

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