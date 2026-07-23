Почти 162 тысячи омских семей направили маткапитал на улучшение жилья

23 июля в отделении Социального фонда России по Омской области сообщили, что с начала 2026 года почти 162 тысячи семей использовали маткапитал для улучшения жилищных условий.
С 2025 года средства разрешено применять на строительство дома по договору подряда с использованием эскроу-счета. Если договор расторгается, банк возвращает перечисленные деньги в фонд, владелец сертификата может снова распорядиться ими.
Еще один доступный способ использовать материнский капитал — направить его на покупку квартиры или дома, внесение первоначального взноса либо погашение ипотеки, реконструкцию жилья, включая таунхаусы.
Электронный формат сертификата упростил подачу заявлений. Их можно подавать через портал «Госуслуги», в клиентских службах СФР или в банке при оформлении кредита.
Ранее мы рассказали, что 16 тысяч омских семей получили новую выплату.
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