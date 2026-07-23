Почти 162 тысячи омских семей направили маткапитал на улучшение жилья

Фото: архив «КП»

23 июля в отделении Социального фонда России по Омской области сообщили, что с начала 2026 года почти 162 тысячи семей использовали маткапитал для улучшения жилищных условий.

С 2025 года средства разрешено применять на строительство дома по договору подряда с использованием эскроу-счета. Если договор расторгается, банк возвращает перечисленные деньги в фонд, владелец сертификата может снова распорядиться ими.

Еще один доступный способ использовать материнский капитал — направить его на покупку квартиры или дома, внесение первоначального взноса либо погашение ипотеки, реконструкцию жилья, включая таунхаусы.

Электронный формат сертификата упростил подачу заявлений. Их можно подавать через портал «Госуслуги», в клиентских службах СФР или в банке при оформлении кредита.

Ранее мы рассказали, что 16 тысяч омских семей получили новую выплату.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Местные долгожители старше 80 лет получат удвоенную фиксированную часть пенсии

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru