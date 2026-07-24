Омичи будут отдыхать десять дней подряд в январе по новому календарю

Новый производственный календарь позволит жителям Омской области заранее планировать продолжительный зимний и весенний отдых Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Омской области будут отдыхать десять дней подряд в начале января в 2027 году. Федеральное ведомство обнародовало проект производственного календаря, который установит расписание рабочих и выходных дней для всех граждан страны. Об этом накануне рассказали федеральном минтруда.

Зимние каникулы растянутся с первого по десятое января включительно. В феврале местным жителям и студентам придется отработать единственную в году шестидневную трудовую неделю, после чего последуют три выходных дня подряд с двадцать первого по двадцать третье февраля. Весной и летом у граждан появится возможность отдохнуть по три дня подряд в марте, мае и июне.

Одними из наиболее протяженных в расписании станут ноябрьские праздники. За счет переноса выходных омичей ожидают целых четыре дня отдыха с четвертого по седьмое ноября. Ключевым новшеством наступающего года станет официальное признание тридцать первого декабря нерабочим праздничным днем.

Знание утвержденного графика позволит местным жителям, студентам и работникам предприятий заранее планировать свои поездки и семейный досуг. Своевременное планирование помогает избежать организационных накладок и эффективно распределять рабочее время в течение всего года.

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