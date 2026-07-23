Итоги работы своего седьмого созыва подвело омское Заксобрание

Фото: Заксобрание Омской области

Омское Заксобрание 23 июля провело свое июльское заседание и тем самым завершило и весеннюю сессию, и работу седьмого созыва в целом. Созыв отработал с 2021 года, далее осенью пройдут новые выборы, где станет ясен состав восьмого созыва, по партийному представительству и персоналиям.

Председатель ЗС Александр Артемов озвучил итоги работы депутатов за все время созыва и отметил, что тот трудился в один из самых сложных периодов в новейшей истории региона и страны в целом.

«Мы прошли через непростые времена, связанные с пандемией, специальной военной операцией, экономическими санкциями и аномальными природными явлениями», — высказался спикер.

Он напомнил и об утратах – уходе из жизни первого председателя ЗС Владимира Варнавского и депутатов Василия Архипова и Евгения Дубовского, они до последних дней оставались верны своему делу и Родине. Депутаты почтили память коллег минутой молчания.

Артемов также подчеркнул роль региона в поддержке армии: предприятия включились в выполнение оборонного заказа, волонтеры и общественники оказывали различную помощь, депутаты активно поддерживали подшефный город Стаханов в ЛНР и подразделения армии, участвующие в СВО.

В цифрах же работа собрания за пять лет получилась рекордной за его историю, так как было принято более 580 областных законов. Прошло 65 заседаний, рассмотрено около 5 тыс. федеральных законопроектов. Заметно выросла интенсивность законотворческой работы.

Социальная направленность бюджета области усиливалась дополнительными мерами поддержки, все выплаты оставались стабильными. Принят был блок законов в поддержку бойцов СВО и их родственников. Принимались законы о поддержке многодетных семей, улучшении демографии, безопасности несовершеннолетних, а также о налогах и поддержке инвесторов. Особо важно было принятие регионального закона о культуре в год, когда Омск является Культурной столицей России.

Важным этапом стало проведение реформы местного самоуправления, для ее для ее обеспечения депутаты приняли более 60 законов. В том числе была оказана методическая помощь районным депутатам, работали совет председателей представительных органов и школа муниципального депутата.

Кроме того, большая работа была в продвижении межпарламентского сотрудничества. ЗС заключило 10 соглашений с российскими регионами, Белоруссией и Казахстаном. Они стали рабочими инструментами для обмена опытом и повышения качества решений.

Ранее мы писали, что Заксобрание ужесточило штраф за съемку и публикацию дроновых атак в регионе.

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