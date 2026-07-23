Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Десятки студентов и аспирантов в Омской области получат губернаторские стипендии за высокие результаты в учебе и научной деятельности. Глава региона подписал распоряжение о денежном поощрении обучающихся, при этом конкурс заявок в текущем году вырос вдвое.

В этом году конкурс на получение стипендии стал рекордным: было подано сто двадцать восемь заявок, что вдвое больше, чем годом ранее. Это свидетельствует о растущем интересе молодых омичей к научной и исследовательской работе, а также о высокой востребованности региональной меры поддержки.

По итогам конкурсного отбора денежные средства назначены четырем аспирантам, обучающимся по программам подготовки научно-педагогических кадров. Каждый из них единовременно получит двадцать восемь тысяч восемьсот рублей. Еще десять студентов программ бакалавриата, специалитета и магистратуры получат по восемнадцать тысяч рублей. Кроме того, денежное поощрение в размере семи тысяч двести рублей назначено четырнадцати студентам, осваивающим программы подготовки специалистов среднего звена.

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