Суд аннулировал кредит на 107 тысяч рублей, оформленный мошенниками на омичку

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Омской области признал незаключенным договор потребительского кредита на сумму более 107 тысяч рублей, который мошенники оформили на 59-летнюю местную жительницу. Надзорное ведомство добилось защиты прав гражданки и исключения недостоверных сведений из бюро кредитных историй. Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

В декабре 2025 года неизвестные лица получили неправомерный доступ к мобильному приложению банка потерпевшей. Злоумышленники оформили от ее имени договор потребительского кредита. Фактически женщина никаких документов с кредитной организацией не подписывала и лично в банк не обращалась. Денежные средства на счет гражданки не поступали, так как мошенники использовали заемные средства для оплаты товара на сайте бесплатных объявлений.

В целях защиты прав местной жительницы прокуратура Марьяновского района направила в суд исковое заявление. Надзорное ведомство потребовало признать договор незаключенным, а обязательства по возврату средств и уплате процентов не возникшими. Также прокурор потребовал обязать ответчика направить информацию в бюро кредитных историй об исключении сведений в отношении потерпевшей. Суд в полном объеме удовлетворил требования прокурора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омский психиатр перевела аферистам более 10 млн рублей

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru