Омский психиатр перевела аферистам более 10 млн рублей

Женщина передала курьерам собственные накопления, кредитные деньги и те, что заняла у знакомых Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

23 июля омское УМВД России сообщило о мошенничестве в отношении 55-летней жительницы Центрального округа. У врача-психиатра дистанционным способом украли более 10,3 млн рублей.

В конце мая 2026 года женщину уведомили о благоустройстве придомовой территории, прислали ссылку. Перейдя по ней, медик ввела код из смс. Затем позвонил представитель «Госуслуг» и заявил, что личный кабинет взломан, злоумышленники завладели данными и могут распоряжаться имуществом, саму же потерпевшую якобы подозревают в пособничестве террористам.

Вскоре с омичкой связались лжесотрудники Минцифры, Федерального казначейства и правоохранительных органов. Женщину запугивали, требовали соблюдать тайну. Находясь под психологическим давлением, жертва обмана сняла со счетов 7,6 млн рублей, оформила кредиты на 2,45 млн и заняла у знакомых 280 тысяч рублей — всего более 10,3 млн. Все эти деньги она по частям передавала курьерам, которые представлялись внештатными сотрудниками ФСБ.

Когда врач попыталась выяснить, имеют ли такие работники право перевозить деньги, она поняла, что общалась с мошенниками. Последовало обращение в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК Российской Федерации.

Ранее мы писали, что местный банковский кассир лишилась 323 тысяч рублей из-за звонка о домофоне.

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