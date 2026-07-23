Омский браконьер осужден по статье 258 УК РФ за незаконный отстрел кабанов

Популяция кабанов в регионе постепенно сокращается Фото: Виктор ДРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Горьковский районный суд вынес приговор местному жителю, который превысил лимит добычи и убил трех диких животных вместо одного разрешенного. Мужчине назначили исправительные работы и конфискацию оружия за причинение ущерба природе на 60 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Омской области.

В ноябре 2025 года вблизи деревни Подольск Горьковского района мужчина, имея разрешение только на одного кабана, добыл трех животных. В момент разделки туш его задержал инспектор отдела охотничьего хозяйства. В результате действий нарушителя Министерству природных ресурсов и экологии Омской области был причинен материальный ущерб в указанном размере.

Вину в совершении преступления охотник признал полностью и возместил причиненный вред. Суд назначил ему наказание в виде восьми месяцев исправительных работ с удержанием десяти процентов заработка в доход государства. Также постановлено конфисковать в доход государства ружье и нож, которые использовались при совершении преступления.

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