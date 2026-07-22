Дачи в омском Осташково второй раз за сезон оказались под водой

Так сейчас выглядят дачи. Фото: паблик «ЧП Омск»

После очередных дождей в микрорайоне Осташково вновь затопило садовые участки. Владельцы дач в СНТ «Текстильщик-2» бьют тревогу: вода вернулась на грядки, а вместе с ней — и угроза потерять урожай, который и так созревал с опозданием.

Жалоба и соответствующее видео появились в паблике «ЧП Омск». Садоводы рассказывали, что весной их уже заливало, и тогда на помощь приезжали спасатели — МЧС откачивали воду. Однако, как выяснилось, кардинальных решений найдено не было.

«Никаких долгосрочных мер не принято, — сетуют дачники. — И вот теперь опять все плывет, урожай гибнет прямо на грядках. И все это — после небольшого дождика. Вода в колодце стоит».

По словам очевидцев, вода заполнила не только участки, но и дренажные траншеи, которые специально прокладывали по всему массиву для отвода осадков. Некоторые владельцы считают, что видимое улучшение ситуации в последние недели было связано вовсе не с работами по водоотведению, а с аномальной жарой.

Напомним, что ранее региональные власти сообщали о стабилизации обстановки в Осташково. Работал оперативный штаб, и чиновники заверяли, что подтопление ликвидировано, а вода ушла с участков.

Ранее КП-Омск сообщала, что омских железнодорожников наказали за сход вагонов на перегоне двух станций

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