Омский ресторан с аллигатором получил предостережение от Россельхознадзора

Фото носит иллюстративный характер Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В одном из омских заведений общепита поселился необычный обитатель — настоящий аллигатор. Однако условия его содержания вызвали тревогу у посетительницы, которая пожаловалась в надзорные органы.

Как рассказали в региональном управлении Россельхознадзора, поводом для проверки стала жалоба горожанки. Женщина обратилась через портал обратной связи и сообщила, что рептилия, которую держат в террариуме одного из ресторанов-клубов в центре Омска, выглядит вялой и истощенной. Она посчитала, что аллигатор содержится в ненадлежащих условиях, не соответствующих его биологическим потребностям.

Специалисты провели проверку и выяснили: на корма для хищника не оформляются ветеринарные сопроводительные документы. А без них невозможно подтвердить, что еда безопасна и качественна. Это нарушение Федерального закона «Об ответственном обращении с животными» и ветеринарных правил.

15 июля 2026 года владельцу заведения — компании ООО «Московские рестораны» — вынесли официальное предостережение о недопустимости подобных нарушений.

В Россельхознадзоре напомнили, что с 2025 года в России действует перечень животных, которых запрещено содержать в домашних условиях. Все виды крокодилов, включая аллигаторов, в этом списке. Исключение — только для зоопарков и цирков, у которых есть лицензия Россельхознадзора. Правда, если аллигатор был куплен до 1 января 2020 года, его можно оставить у себя до естественной смерти.

Ранее КП-Омск сообщала, что на севере Омской области полиция поймала рыбака за незаконным выловом стерляди

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