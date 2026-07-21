На севере Омской области полиция поймала рыбака за незаконным выловом стерляди

Большая часть улова уже лежала в морозильной камере. Фото: скриншот видео УМВД по Омской области

39-летнего жителя поселка Бородинка Тевризского района Омской области поймали за ловом стерляди. Сотрудники полиции завели на него уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов с использованием самоходного плавающего средства».

Как рассказали в УМВД по Омской области, по данным предварительного расследования, в период с конца мая по июль текущего года мужчина осуществлял лов рыбы с использованием двух сетей, оснащенных 20 и 80 крючками соответственно. Из реки Иртыш им было добыто 40 экземпляров стерляди. Для передвижения по воде сельчанин применял моторную лодку модели «Казанка» без регистрационного номера.

В ходе оперативных мероприятий полицейские обнаружили и изъяли 37 стерлядок в морозильной камере по месту проживания задержанного. Еще три рыбины были сняты с крючков непосредственно при осмотре места происшествия.

Сумма ущерба, нанесенного водным биоресурсам государства, оценивается более чем в 180 тысяч рублей. Орудия незаконного промысла изъяты и приобщены к материалам дела. Действующее законодательство предусматривает за подобное правонарушение наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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