Молодой житель Марьяновского района погиб от удара током в бане

По факту случившегося региональное управление Следственного комитета проводит проверку Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В минувшие выходные в селе Пикетное Марьяновского района Омской области трагически погиб двадцатилетний местный житель. Молодой человек находился в бане, где его поразило электрическим током. От полученного разряда он скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета Российской Федерации.

В настоящее время региональное управление Следственного комитета Российской Федерации проводит доследственную проверку для выяснения всех обстоятельств и деталей случившегося. Специалисты устанавливают причины неисправности электрооборудования и степень ответственности владельцев постройки.

Правоохранительные органы продолжат расследование инцидента и по его результатам примут процессуальное решение.

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