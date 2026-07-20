23 миллиона на ветер: омским аферистам не удалось уйти от тюрьмы за кражу детских денег

В данном случае по делу вынесли уже решение по апелляции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Омске поставлена точка в громком деле о хищении средств материнского капитала. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции проверил законность вердикта и отказал участникам масштабной преступной схемы в смягчении наказания. Заместитель председателя местного потребительского кооператива и семеро риэлторов пытались оспорить сроки, но Фемида осталась непреклонна. Подробности рассказали в прокуратуре региона 20 июля, в понедельник.

Как установил Называевский городской суд, с апреля 2019 по июнь 2020 года банда действовала цинично и хладнокровно. Аферисты выискивали доверчивых обладательниц сертификатов на материнский капитал. Злоумышленники склоняли их к заключению фиктивных сделок купли-продажи несуществующего жилья или земли. На бумаге недвижимость стоила сотни тысяч рублей, хотя на деле гроша ломаного не стоила.

Далее осужденные оформляли липовые договоры целевых займов. После того как Пенсионный фонд переводил деньги на счета кооператива для погашения мнимых долгов, организаторы требовали от молодых мам вернуть наличность обратно в кассу либо отстегнуть грабительскую комиссию. В итоге женщины оставались без господдержки, с кучей долгов и развалившимися хатами на бумаге вместо реальных квадратных метров.

Всего на счету группировки числится 51 эпизод мошенничества при получении выплат (чч. 3-4 ст. 159.2 УК РФ). Общий ущерб превысил 23 миллиона рублей — эти деньги должны были пойти на покупку квартир, ремонт и будущее детей полусотни омских семей.

«Схема работала как часы до тех пор, пока одна из обманутых женщин не обратилась напрямую в прокуратуру, заподозрив неладное в странных бумагах», — сообщил источник, близкий к следствию.

Первую инстанцию фигуранты тоже пытались разжалобить, однако расчет не оправдался. Суд назначил заместителю председателя кооператива реальный срок — три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. Одной из соучастниц дали три года с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Остальным членам банды определено условное лишение свободы на срок от одного года семи месяцев до двух лет шести месяцев. Кроме того, всех восьмерых обязали в полном объеме возместить причиненный государству и людям ущерб.

По результатам кассационного пересмотра состоявшиеся судебные решения оставлены без изменения. Теперь махинаторам придется выплачивать многомиллионный долг.

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